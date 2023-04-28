rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Изображение материала

Владелец ростовских отелей, подозреваемый в сокрытии налогов, записался в добровольцы

28 апреля 2023, 15:34
Фото: vk.com/amarchenko2022
Владелец ростовских отелей, подозреваемый в сокрытии налогов, записался в добровольцы
Краснодарский бизнесмен Андрей Марченко объявил, что записался добровольцем в Вооруженные силы РФ, об этом он сообщил на личной странице в соцсетях.

Во вторник, 25 апреля, краснодарский предприниматель Андрей Марченко опубликовал видео на своей странице в сети «ВКонтакте», сообщив, что решил стать добровольцем.

В доказательство своих слов он продемонстрировал предписание с заявлением об убытии в распоряжение командира одной из войсковых частей. В предписание указано, что Марченко является сержантом запаса и должен будет прибыть в часть до 30 апреля.

При этом портал 161.py сообщил, что Марченко является владельцем восьми отелей Marton в Ростове, а в марте бизнесмен стал подозреваемым по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, общая сумма неуплаченных налогов составила 97,5 миллиона рублей.

Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее доброволец из Новочеркасска был убит, когда добирался домой из зоны СВО.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай предрек отток добровольцев из зоны СВОГубернатору Голубеву предложили платить 150 тыс донским добровольцам за участие в СВОПрезидент Путин поручил обеспечить отпуск военным и добровольцам Ростовской области
#Происшествие#Спецоперация#Добровольцы#СВО#Налоги#Уголовное дело#Гостиничный бизнес#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Краснодар#Краснодарский край#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Сильный ливень затопил Ростов, в день, когда уволился замглавы администрации по ЖКХ
Сегодня, 16:24
Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР
Сегодня, 16:16
Юрист Габович рассказал, как ростовчанам обжаловать повестку в военкомат
Сегодня, 15:43
Федерация поддержала идею донского парламента о единой поддержке для участников СВО
Сегодня, 16:40
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03