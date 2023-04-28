Владелец ростовских отелей, подозреваемый в сокрытии налогов, записался в добровольцы

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Во вторник, 25 апреля, краснодарский предприниматель Андрей Марченко опубликовал видео на своей странице в сети «ВКонтакте», сообщив, что решил стать добровольцем.
В доказательство своих слов он продемонстрировал предписание с заявлением об убытии в распоряжение командира одной из войсковых частей. В предписание указано, что Марченко является сержантом запаса и должен будет прибыть в часть до 30 апреля.
При этом портал 161.py сообщил, что Марченко является владельцем восьми отелей Marton в Ростове, а в марте бизнесмен стал подозреваемым по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, общая сумма неуплаченных налогов составила 97,5 миллиона рублей.
Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее доброволец из Новочеркасска был убит, когда добирался домой из зоны СВО.