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Власти Ростова назвали улицы, которые затапливает во время ливней

28 апреля 2023, 17:47
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова назвали улицы, где происходят подтопления в период дождей
В Ростове власти представили список улиц и территорий, наиболее подверженных подтоплениям в период дождей, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 161.py рассказал, что получил в распоряжение документ с перечнем из более чем 40 мест и территорий, затапливаемых во время ливней.

В списке, составленным местными властями, указано в общей сложности 42 участка, расположенных в низинах или центре города, например, у железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» и центральных улицах вроде Братского переулка, Береговой и Ворошиловского проспекта.

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Так в списке оказались Привокзальная площадь, территория над Генеральным ливневым коллектором (от Братского переулка до Ворошиловского проспекта), а также улицы Балочная, Катаева, Текучева, Малое Зеленое кольцо, Малиновского в районе дома №52, улица Страны Советов, Заводская, Сиверса, Страны Советов и еще десятки улиц.

Для того, чтобы определить границы опасных зон подтопления, достаточно хорошо знать городской рельеф и избегать спуска к Дону или в низины в период дождей, так наиболее затопленными во время ливней становятся Буденновский и Ворошиловский проспект в пересечении с Береговой, Баррикадная, Извилистая, а также зоны под городскими путепроводами.

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