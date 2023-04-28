Власти Ростова назвали улицы, которые затапливает во время ливней

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Портал 161.py рассказал, что получил в распоряжение документ с перечнем из более чем 40 мест и территорий, затапливаемых во время ливней.
В списке, составленным местными властями, указано в общей сложности 42 участка, расположенных в низинах или центре города, например, у железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» и центральных улицах вроде Братского переулка, Береговой и Ворошиловского проспекта.
Так в списке оказались Привокзальная площадь, территория над Генеральным ливневым коллектором (от Братского переулка до Ворошиловского проспекта), а также улицы Балочная, Катаева, Текучева, Малое Зеленое кольцо, Малиновского в районе дома №52, улица Страны Советов, Заводская, Сиверса, Страны Советов и еще десятки улиц.
Для того, чтобы определить границы опасных зон подтопления, достаточно хорошо знать городской рельеф и избегать спуска к Дону или в низины в период дождей, так наиболее затопленными во время ливней становятся Буденновский и Ворошиловский проспект в пересечении с Береговой, Баррикадная, Извилистая, а также зоны под городскими путепроводами.