Власти Ростова назвали улицы, которые затапливает во время ливней

Для того, чтобы определить границы опасных зон подтопления, достаточно хорошо знать городской рельеф и избегать спуска к Дону или в низины в период дождей, так наиболее затопленными во время ливней становятся Буденновский и Ворошиловский проспект в пересечении с Береговой, Баррикадная, Извилистая, а также зоны под городскими путепроводами.