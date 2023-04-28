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Власти в Таганроге не смогут изменить решение о повышении тарифа в автобусах

28 апреля 2023, 09:28
Фото: donland.ru
Власти в Таганроге не смогут изменить решение о повышении тарифа в автобусах
Замглавы администрации Таганрога Василий Остряков прокомментировал информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на пять рублей, говорится на странице мэрии в соцсетях.

Речь идет о маршрутах №56, 77, 6, 13, 50, на которых действуют нерегулируемые тарифы. Он рассказал, что власти не поддерживают повышение тарифа и считают его преждевременным.

«Согласно закону, перевозчик иметь право принять такое решение», — уточнил Остряков.

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Он добавил, что с 1 мая льготники смогут воспользоваться этим правом на всех маршрутах, а пассажиры смогут оплачивать проезд банковской картой.

Ранее горожане жаловались, что проезд в общественном транспорте Таганрога подорожает до 35 рублей.

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