Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Речь идет о маршрутах №56, 77, 6, 13, 50, на которых действуют нерегулируемые тарифы. Он рассказал, что власти не поддерживают повышение тарифа и считают его преждевременным.
«Согласно закону, перевозчик иметь право принять такое решение», — уточнил Остряков.
Он добавил, что с 1 мая льготники смогут воспользоваться этим правом на всех маршрутах, а пассажиры смогут оплачивать проезд банковской картой.
Ранее горожане жаловались, что проезд в общественном транспорте Таганрога подорожает до 35 рублей.