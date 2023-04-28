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Posted 28 апреля 2023, 14:43

Published 28 апреля 2023, 14:43

Modified 28 апреля 2023, 14:45

Updated 28 апреля 2023, 14:45

Юрист Габович рассказал, как бюджетникам Ростовской области получить субсидию на ЖКХ

Юрист Габович рассказал, как бюджетникам Ростовской области получить субсидию на ЖКХ

28 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, как бюджетникам Ростовской области получить субсидию на ЖКХ
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Эксклюзив
Возможность получить компенсации за оплату услуг ЖКХ распространяется на тех, кто работает и проживает в сельской местности, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам собеседника, для получения компенсации на оплату услуг ЖКХ, работники социальной сферы, которые проживают в сельской местности, должны обратиться в МФЦ или в органы социальной защиты. При себе необходимо иметь оригиналы платежных квитанций.

«Например, для учителей предусмотрена выплата компенсации в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — отмечает Антон Габович.

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Однако не так давно донские парламентарии внесли предложение о внедрении упрощенного механизма для получения компенсации.

«И если инициатива депутатов будет принята, то данной категории граждан не нужно будет предоставлять документы для получения льгот — они будут производиться автоматически, без участия граждан», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как предприниматель из Сальска незаконно получила субсидии за 49 человек. 

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