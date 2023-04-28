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Юрист Габович рассказал, что делать ростовчанам, если соседи шумят ночью

28 апреля 2023, 19:08
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, что делать ростовчанам, если соседи шумят ночью
Нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 мск до 7.00 мск в Ростове влечет за собой наложение административного штрафа на нарушителя, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что несколько депутатов Госдумы выступили с инициативой ввести единый норматив «времени тишины» для всех субъектов России. Если закон будет принят, то с 22.00 мск до 07.00 мск будет запрещено мешать сну и спокойствию граждан в зонах жилой застройки.

Однако практика показывает, что наказать ночных нарушителей тишины порой бывает очень сложно. В редакцию RostovGazeta поступает много обращений граждан, которые жалуются на шумящих ночами соседей.

И если одни веселятся под громкую музыку или шумят, то, например, в доме на Каширской, 6 в Ростове, с наступлением ночи, один из жильцов начинает производственную деятельность, активно стуча молотком. И хотя несколько лет назад жители дома обращались с заявлением в полицию, это помогло ненадолго. Выждав короткое время, буйный сосед снова взялся за свое.

В Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00
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«Когда жители столкнулись с соседом, который мешает спать ночами, обращаться надо в административную комиссию по месту жительства или в полицию», — отмечает Антон Габович.

По словам юриста, нарушителям тишины в Ростове грозит штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли в Ростове получить компенсацию из-за громкого лая собак. 

Эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове
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