Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Напомним, что несколько депутатов Госдумы выступили с инициативой ввести единый норматив «времени тишины» для всех субъектов России. Если закон будет принят, то с 22.00 мск до 07.00 мск будет запрещено мешать сну и спокойствию граждан в зонах жилой застройки.
Однако практика показывает, что наказать ночных нарушителей тишины порой бывает очень сложно. В редакцию RostovGazeta поступает много обращений граждан, которые жалуются на шумящих ночами соседей.
И если одни веселятся под громкую музыку или шумят, то, например, в доме на Каширской, 6 в Ростове, с наступлением ночи, один из жильцов начинает производственную деятельность, активно стуча молотком. И хотя несколько лет назад жители дома обращались с заявлением в полицию, это помогло ненадолго. Выждав короткое время, буйный сосед снова взялся за свое.
«Когда жители столкнулись с соседом, который мешает спать ночами, обращаться надо в административную комиссию по месту жительства или в полицию», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, нарушителям тишины в Ростове грозит штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли в Ростове получить компенсацию из-за громкого лая собак.