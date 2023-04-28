И если одни веселятся под громкую музыку или шумят, то, например, в доме на Каширской, 6 в Ростове, с наступлением ночи, один из жильцов начинает производственную деятельность, активно стуча молотком. И хотя несколько лет назад жители дома обращались с заявлением в полицию, это помогло ненадолго. Выждав короткое время, буйный сосед снова взялся за свое.