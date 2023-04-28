Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По словам собеседника, для получения компенсации на оплату услуг ЖКХ, работники социальной сферы, которые проживают в сельской местности, должны обратиться в МФЦ или в органы социальной защиты. При себе необходимо иметь оригиналы платежных квитанций.
«Например, для учителей предусмотрена выплата компенсации в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — отмечает Антон Габович.
Однако не так давно донские парламентарии внесли предложение о внедрении упрощенного механизма для получения компенсации.
«И если инициатива депутатов будет принята, то данной категории граждан не нужно будет предоставлять документы для получения льгот — они будут производиться автоматически, без участия граждан», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как предприниматель из Сальска незаконно получила субсидии за 49 человек.