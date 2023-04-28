«Решение уполномоченной комиссии, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, будет размещено в личном кабинете гражданина, подавшего жалобу на портале государственных и муниципальных услуг. В срок, не позднее одного календарного дня со дня его принятия, — разъясняет юрист. — А в случае подачи жалобы через МФЦ, решение должно поступить гражданину не позднее, чем на следующий день после принятия решения. Оно будет или в письменной форме, или его вручат на личном приеме гражданина».