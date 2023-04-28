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Юрист Габович рассказал, как ростовчанам обжаловать повестку в военкомат

28 апреля 2023, 15:43
Фото: mil.ru
Юрист Габович рассказал, как ростовчанам обжаловать повестку в военкомат
Граждане имеют право обжаловать решение призывной комиссии, если оно принято в отношении них, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, обжалование может быть произведено в досудебном порядке или через суд. При этом ростовчанин, подавший жалобу, может ее отозвать до принятия решения комиссией. Правда, повторное направление жалобы по тем же основаниям, не допускается.

«Жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти календарных дней со дня ее регистрации. А в случае подачи жалобы через многофункциональный центр — в течение семи календарных дней», — отмечает Антон Габович.

Спикер добавляет, что по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченная на это призывная комиссия примет одно из трех решений.

А именно: она может оставить жалобу без удовлетворения. Может отменить решение (заключение) военного комиссариата или призывной комиссии полностью или частично. А также может отменить решение полностью, приняв новое.

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«Решение уполномоченной комиссии, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, будет размещено в личном кабинете гражданина, подавшего жалобу на портале государственных и муниципальных услуг.  В срок, не позднее одного календарного дня со дня его принятия, — разъясняет юрист. — А в случае подачи жалобы через МФЦ, решение должно поступить гражданину не позднее, чем на следующий день после принятия решения. Оно будет или в письменной форме, или его вручат на личном приеме гражданина».

Ранее RostovGazeta сообщала, как в повестках ростовчан предупредят о наказании из-за неявки в военкомат. 

«Профилактика в повестке»: ростовчан предупредят о наказании за неявку в военкомат
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