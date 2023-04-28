Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По словам юриста, обжалование может быть произведено в досудебном порядке или через суд. При этом ростовчанин, подавший жалобу, может ее отозвать до принятия решения комиссией. Правда, повторное направление жалобы по тем же основаниям, не допускается.
«Жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти календарных дней со дня ее регистрации. А в случае подачи жалобы через многофункциональный центр — в течение семи календарных дней», — отмечает Антон Габович.
Спикер добавляет, что по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченная на это призывная комиссия примет одно из трех решений.
А именно: она может оставить жалобу без удовлетворения. Может отменить решение (заключение) военного комиссариата или призывной комиссии полностью или частично. А также может отменить решение полностью, приняв новое.
«Решение уполномоченной комиссии, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, будет размещено в личном кабинете гражданина, подавшего жалобу на портале государственных и муниципальных услуг. В срок, не позднее одного календарного дня со дня его принятия, — разъясняет юрист. — А в случае подачи жалобы через МФЦ, решение должно поступить гражданину не позднее, чем на следующий день после принятия решения. Оно будет или в письменной форме, или его вручат на личном приеме гражданина».
Ранее RostovGazeta сообщала, как в повестках ростовчан предупредят о наказании из-за неявки в военкомат.