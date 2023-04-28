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«Зачем панику наводить»: ростовчане прокомментировали громкие звуки на улице

28 апреля 2023, 05:47
Фото: 1mi

Ростовчане попросили не паниковать из-за звуков хлопков на улице вечером 27 апреля

Жители Ростова-на-Дону услышали похожие на хлопки звуки, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Горожане рассказали, что вечером 27 апреля появились громкие звуки в микрорайоне Александровка. Точную их причину понять не удалось и никакой официальной информации не появлялось, она уточняется. Но горожане в соцсетях стали называть свои версии произошедшего.

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«Это были салюты на левом берегу, лично их видел», — написали ростовчане в комментариях.

«Что-то перешло на сверхзвук», — предположили местные жители.

«В центре тоже было слышно», — сообщили пользователи.

«Я вот не понимаю, зачем панику наводить. Ведь бывают свадьбы, дни рождении, никто не рассматривает эти варианты, именно этот звук был салют, лично стоял и наблюдал за красивым фейерверком, расслабьтесь и не наводите панику», — высказался горожанин.

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