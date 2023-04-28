«Я вот не понимаю, зачем панику наводить. Ведь бывают свадьбы, дни рождении, никто не рассматривает эти варианты, именно этот звук был салют, лично стоял и наблюдал за красивым фейерверком, расслабьтесь и не наводите панику», — высказался горожанин.