Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Горожане рассказали, что вечером 27 апреля появились громкие звуки в микрорайоне Александровка. Точную их причину понять не удалось и никакой официальной информации не появлялось, она уточняется. Но горожане в соцсетях стали называть свои версии произошедшего.
«Это были салюты на левом берегу, лично их видел», — написали ростовчане в комментариях.
«Что-то перешло на сверхзвук», — предположили местные жители.
«В центре тоже было слышно», — сообщили пользователи.
«Я вот не понимаю, зачем панику наводить. Ведь бывают свадьбы, дни рождении, никто не рассматривает эти варианты, именно этот звук был салют, лично стоял и наблюдал за красивым фейерверком, расслабьтесь и не наводите панику», — высказался горожанин.