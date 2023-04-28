Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
161.ру со ссылкой на источник пишет, что Пикалов решил уйти с этой должности по собственному желанию. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Причиной может быть уголовное дело о коррупции в „Ростгорсвете“ — муниципальном учреждении, подотчетном Пикалову», — пишет издание.
Напомним, что Пикалов находился на этом посту с 2020 года, сменив Владимира Сакеллариуса. До этого он успел поработать прокурором, судьей Новочеркасского горсуда.
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