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Замглавы администрации Ростова Алексей Пикалов подал в отставку

28 апреля 2023, 10:23
Фото: rostov-gorod.ru
Замглавы администрации Ростова Алексей Пикалов подал в отставку
Бывший налоговик, прокурор и судья Алексей Пикалов уйдет с поста заместителя главы администрации Ростова, сообщают СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что Пикалов решил уйти с этой должности по собственному желанию. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Причиной может быть уголовное дело о коррупции в „Ростгорсвете“ — муниципальном учреждении, подотчетном Пикалову», — пишет издание.

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Напомним, что Пикалов находился на этом посту с 2020 года, сменив Владимира Сакеллариуса. До этого он успел поработать прокурором, судьей Новочеркасского горсуда.

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