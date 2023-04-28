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Замглавы администрации Ростова-на-Дону назначили Алексея Потешкина с 28 апреля

28 апреля 2023, 13:42
Фото: rostov-gorod.ru
Замглавы администрации Ростова-на-Дону назначили Алексея Потешкина с 28 апреля
В Ростове-на-Дону с пятницы, 28 апреля, пост заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС занял Алексей Потешкин, сообщили в мэрии.

Кроме того, исполняющим обязанности начальника Управления по делам ГО и ЧС города стал замначальника управления Александр Наумов. Это не единственные кадровые перестановки в мэрии. 

Так, свой пост покинул заместитель главы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов. А исполняющим обязанности стал Алексей Пономарев.

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А ранее во время заседания городской Думы предложили исключить из структуры мэрии должность замглавы по экономике.

До этого стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина.

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