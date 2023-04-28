Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Кроме того, исполняющим обязанности начальника Управления по делам ГО и ЧС города стал замначальника управления Александр Наумов. Это не единственные кадровые перестановки в мэрии.
Так, свой пост покинул заместитель главы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов. А исполняющим обязанности стал Алексей Пономарев.
А ранее во время заседания городской Думы предложили исключить из структуры мэрии должность замглавы по экономике.
До этого стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина.