rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Изображение материала

Жители в Ростове-на-Дону заявили о звуках хлопков вечером 27 апреля

28 апреля 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону вечером в четверг, 27 апреля, в микрорайоне Александровский были слышны громкие звуки, похожие на хлопки, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что звуки пронеслись по территории района в 22.40 мск. Однако ранее срабатывали сигнализации автомобилей, сейчас же все было спокойно.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. У пользователей в комментариях появились несколько версий произошедшего, в том числе, что это мог быть салют на левом берегу.

«От каждого щелчка шарахаемся»: в Ростове обсуждают мощный хлопок в ночь на 27 апреля
Узнать подробнее

Также ростовчане высказывали мнение, что это мог быть самолет, переходящий на сверхзвук.

«Я вот не понимаю, зачем панику наводить, какой-то шорох. А то, что бывают свадьбы, дни рождения, никто не рассматривает эти варианты. Именно этот звук был от фейерверков, лично стоял и наблюдал за красивым салютом», — написали пользователи.

«Да тоже слышал. Раньше подобных подготовок к 9 маю не было», — заявили горожане, отрицая вариант с репетицией парада Победы.

Ранее стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля

Читайте также:
«От каждого щелчка шарахаемся»: в Ростове обсуждают мощный хлопок в ночь на 27 апреля«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреляУченый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Звуки хлопков в Ростовской области#Громкие звуки в Ростове#Салют в Ростове
Подпишитесь
Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко неожиданно ушел в отставку с 27 апреля
Сегодня, 07:58
Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском
Сегодня, 08:22
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках
Сегодня, 07:27
В Ростове на всех праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов
Сегодня, 06:29
Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
Сегодня, 07:10