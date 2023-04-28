«Я вот не понимаю, зачем панику наводить, какой-то шорох. А то, что бывают свадьбы, дни рождения, никто не рассматривает эти варианты. Именно этот звук был от фейерверков, лично стоял и наблюдал за красивым салютом», — написали пользователи.