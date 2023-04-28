Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:59
Ростовчане рассказали, что звуки пронеслись по территории района в 22.40 мск. Однако ранее срабатывали сигнализации автомобилей, сейчас же все было спокойно.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. У пользователей в комментариях появились несколько версий произошедшего, в том числе, что это мог быть салют на левом берегу.
Также ростовчане высказывали мнение, что это мог быть самолет, переходящий на сверхзвук.
«Я вот не понимаю, зачем панику наводить, какой-то шорох. А то, что бывают свадьбы, дни рождения, никто не рассматривает эти варианты. Именно этот звук был от фейерверков, лично стоял и наблюдал за красивым салютом», — написали пользователи.
«Да тоже слышал. Раньше подобных подготовок к 9 маю не было», — заявили горожане, отрицая вариант с репетицией парада Победы.
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