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Аналитики: Шашлычный набор за год стал доступнее на 19%

29 апреля 2023, 04:41
Фото: 1MI
Май – пора шашлыков. Причем для большинства из нас шашлыки – не просто вкусная еда, но и увлекательное развлечение, которое обещает и выезд на природу с семьей, и установку мангала, и приготовление различных блюд.

В ожидании дачного сезона команда аналитиков торговой сети «Пятёрочка» провела исследование, насколько изменилась средневзвешенная стоимость одного из самых популярных в России майских блюд — шашлыка, а также сопутствующих товаров для отдыха на свежем воздухе. По сравнению с предпраздничным периодом 2022 года шашлычный набор (со свининой) стал дешевле в среднем на 19%. Об этом информирует eg.ru.

В традиционный шашлычный набор включены продукты для приготовления шашлыка (птица или свинина, лук, майонез, кетчуп), лаваш, картофель, фольга для запекания, одноразовая посуда, жидкость для разжигания костра и уголь. Значительное снижение стоимости отмечено среди таких продуктов, как свинина, картофель, одноразовая посуда, фольга и жидкость для костра.

В среднем пикник на майские праздники в этом году будет стоить покупателям торговой сети «Пятерочка» 2096 рублей, если предпочесть свинину как основной ингредиент шашлыка, и 2014 рублей, если остановить выбор на курице. При этом аналитики подчеркивают: серьезная экономия возможна, если составить шашлычный набор из собственных марок (СТМ), которые сегодня есть почти у любой торговой сети. Например, составив набор исключительно из продуктов собственных торговых марок «Пятёрочки», можно сэкономить от 39% (продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля), а с мясом птицы и вовсе обойдется в 1040 рублей (экономия составит 48%). Надо заметить: на продукцию собственных торговых марок приходится до 27% всех покупок в торговой сети.

Чаще других продукты для пикников к майским праздникам этого года закупали жители Москвы, Тольятти и Санкт-Петербурга. При этом в Санкт-Петербурге чаще, чем в других городах, выбирают товары СТМ: здесь купили более 13 миллионов упаковок курицы собственной марки.

Жители Казани и Нижнего Новгорода берегут время и чаще выбирают не отдельные продукты для шашлыка, а готовое мясо в маринаде. Так, казанцы приобрели более шести миллионов упаковок свинины в маринаде, а нижегородцы — более пяти миллионов упаковок курицы в маринаде.

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