Аналитики: Шашлычный набор за год стал доступнее на 19%

В среднем пикник на майские праздники в этом году будет стоить покупателям торговой сети «Пятерочка» 2096 рублей, если предпочесть свинину как основной ингредиент шашлыка, и 2014 рублей, если остановить выбор на курице. При этом аналитики подчеркивают: серьезная экономия возможна, если составить шашлычный набор из собственных марок (СТМ), которые сегодня есть почти у любой торговой сети. Например, составив набор исключительно из продуктов собственных торговых марок «Пятёрочки», можно сэкономить от 39% (продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля), а с мясом птицы и вовсе обойдется в 1040 рублей (экономия составит 48%). Надо заметить: на продукцию собственных торговых марок приходится до 27% всех покупок в торговой сети.