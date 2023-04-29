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Авария с фурой и оборванными проводами парализовала движение в Ростове

29 апреля 2023, 12:21
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в столб, что привело к заторам на улице Зоологической, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По неизвестной пока причине большегруз врезался в столб, из-за чего оказались оборваны провода. Они сейчас висят на дорогой.

Водители сообщают, что собралась пробка в обе стороны. Согласно данным онлайн-карт, проезд затруднен по всей улице Зоологической, машины практически не едут.

Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней
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Кроме того, парализовано движение на параллельной улице Курской. А в целом в городе пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных. 

Ранее девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней.

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