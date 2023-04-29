Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По неизвестной пока причине большегруз врезался в столб, из-за чего оказались оборваны провода. Они сейчас висят на дорогой.
Водители сообщают, что собралась пробка в обе стороны. Согласно данным онлайн-карт, проезд затруднен по всей улице Зоологической, машины практически не едут.
Кроме того, парализовано движение на параллельной улице Курской. А в целом в городе пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных.
Ранее девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней.