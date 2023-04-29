Организаторами оказались 52-летний уроженец Адыгеи и 45-летняя жительница Ростова-на-Дону, которые не были знакомы, но совершали одно преступление. Мужчину задержали, когда он ехал за рулем, а в салоне нашли более 500 граммов мефедрона.