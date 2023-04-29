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Две крупные нарколаборатории ликвидировали в Ростовской области

29 апреля 2023, 11:35
Фото: 1mi
В Ростовской области ликвидировали две нарколаборатории, которые находились в одной станице, сообщили в региональном УМВД.

Организаторами оказались 52-летний уроженец Адыгеи и 45-летняя жительница Ростова-на-Дону, которые не были знакомы, но совершали одно преступление. Мужчину задержали, когда он ехал за рулем, а в салоне нашли более 500 граммов мефедрона.

В арендованном доме фигурант хранил лабораторное оборудование и более 750 граммов «синтетики». Еще одну нарколабораторию ликвидировали и в другом арендуемом доме.

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«Производительность лабораторий могла составлять до 15 килограммов наркотиков в месяц. По данным фактам возбудили уголовные дела», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых заключили под стражу.

Ранее стало известно, что жительница Батайска ежемесячно производила 10 кг мефедрона в нарколаборатории.

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