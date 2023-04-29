Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Организаторами оказались 52-летний уроженец Адыгеи и 45-летняя жительница Ростова-на-Дону, которые не были знакомы, но совершали одно преступление. Мужчину задержали, когда он ехал за рулем, а в салоне нашли более 500 граммов мефедрона.
В арендованном доме фигурант хранил лабораторное оборудование и более 750 граммов «синтетики». Еще одну нарколабораторию ликвидировали и в другом арендуемом доме.
«Производительность лабораторий могла составлять до 15 килограммов наркотиков в месяц. По данным фактам возбудили уголовные дела», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемых заключили под стражу.
Ранее стало известно, что жительница Батайска ежемесячно производила 10 кг мефедрона в нарколаборатории.