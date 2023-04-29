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ФК «Ростов» вничью сыграл со «Спартаком» 29 апреля

29 апреля 2023, 18:59
Фото: 1mi
Футбольный клуб «Ростов» не смог обыграть «Спартак» в субботу, 29 апреля.

Это был выездной матч для ростовчан, который состоялся в рамках чемпионата России. В первом тайме команды так и не смогли открыть счет.

В первой половине второго тайма счет оставался 0:0, но после забить удалось игроку «Ростова» Александру Селяве. Спас «Спартак» на 94-й минуте гол Александра Соболева.

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В результате счет стал 1:1, после чего матч завершился. В данный момент на первом месте турнирной таблицы находится «Зенит», после него идут «Ростов» и «Спартак».

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