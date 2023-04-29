Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Это был выездной матч для ростовчан, который состоялся в рамках чемпионата России. В первом тайме команды так и не смогли открыть счет.
В первой половине второго тайма счет оставался 0:0, но после забить удалось игроку «Ростова» Александру Селяве. Спас «Спартак» на 94-й минуте гол Александра Соболева.
В результате счет стал 1:1, после чего матч завершился. В данный момент на первом месте турнирной таблицы находится «Зенит», после него идут «Ростов» и «Спартак».
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