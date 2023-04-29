Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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О заторах также заявили водители и назвали причиной столкновение двух легковых автомобилей, которые практически перекрыли дорогу. Из-за этого проблематично проехать по этому участку.
«И на мосту просто стоит брошенная „Ока“ в левом ряду», — написал автор, уточнив, что сейчас проезд затруднен в направлении ЗЖМ
До этого девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней в пятницу, 28 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.