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Гигантская пробка образовалась на мосту Стачки в Ростове из-за ДТП

29 апреля 2023, 16:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону вечером в субботу, 29 апреля, образовалась огромная пробка на мосту Стачки, говорится в онлайн-картах.

О заторах также заявили водители и назвали причиной столкновение двух легковых автомобилей, которые практически перекрыли дорогу. Из-за этого проблематично проехать по этому участку.

Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней
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«И на мосту просто стоит брошенная „Ока“ в левом ряду», — написал автор, уточнив, что сейчас проезд затруднен в направлении ЗЖМ

До этого девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней в пятницу, 28 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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