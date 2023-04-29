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Губернатор Василий Голубев назвал главную проблему донского здравоохранения

29 апреля 2023, 13:16
Фото: 1mi
Глава Ростовской области Василий Голубев назвал нехватку кадров основной проблемой донского здравоохранения, сообщил он в Telegram.

Тему проблем в медицине губернатор обсудил с главврачами медучреждений и специалистами здравоохранения. Он рассказал, что принимается ряд мер для решения проблемы дефицита кадров.

В том числе по 500 тысяч рублей выплачивают медикам, которые приезжают работать в шахтерские территории. Для молодых специалистов предусмотрели программы помощи при покупке жилья. Есть также стимулирующие выплаты для медиков.

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«Но пока должного эффекта этот набор мер не принес. Поэтому сейчас ищем новые решения», — уточнил губернатор.

Он добавил, что во время встречи от медиков прозвучало большое количество инициатив.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Проблемы медиков#Нехватка кадров
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