Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Тему проблем в медицине губернатор обсудил с главврачами медучреждений и специалистами здравоохранения. Он рассказал, что принимается ряд мер для решения проблемы дефицита кадров.
В том числе по 500 тысяч рублей выплачивают медикам, которые приезжают работать в шахтерские территории. Для молодых специалистов предусмотрели программы помощи при покупке жилья. Есть также стимулирующие выплаты для медиков.
«Но пока должного эффекта этот набор мер не принес. Поэтому сейчас ищем новые решения», — уточнил губернатор.
Он добавил, что во время встречи от медиков прозвучало большое количество инициатив.