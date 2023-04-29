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Published Сегодня, 12:01

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«Кто понесет ответственность»: ростовчане высказались об утонувшей пенсионерке

29 апреля 2023, 12:01
Фото: 1mi

Ростовчане поинтересовались, кто ответит за смерть пенсионерки во время дождя

В Ростове-на-Дону из-за затопленных во время дождя территорий утонула 80-летняя женщина, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, что женщина упала в затопленный канализационный коллектор и не смогла выбраться. Теперь следствие проводит проверку по факту трагедии.

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Пользователи в соцсетях начали интересоваться, кто ответит за смерть женщины.

«И кто интересно ответит? Или спишут все на невнимательность», — заявили ростовчане.

«Кто несет ответственность за ущерб и смерть?», — спрашивают горожане.

«Там нет и никогда не было решетки. На ее месте мог быть любой», — пишут местные жители.

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