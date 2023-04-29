Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Напомним, что женщина упала в затопленный канализационный коллектор и не смогла выбраться. Теперь следствие проводит проверку по факту трагедии.
Пользователи в соцсетях начали интересоваться, кто ответит за смерть женщины.
«И кто интересно ответит? Или спишут все на невнимательность», — заявили ростовчане.
«Кто несет ответственность за ущерб и смерть?», — спрашивают горожане.
«Там нет и никогда не было решетки. На ее месте мог быть любой», — пишут местные жители.