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Ливень снова начался в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля

29 апреля 2023, 17:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону вечером в субботу, 29 апреля, испортилась погода и начался ливень, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В течение дня в городе было облачно, а сейчас в нескольких районах начались осадки. Пока никаких подтоплений территорий нет, а пробкам присвоено три балла из 10 возможных. 

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Добавим, что осадки в субботу не такие интенсивные, как были в пятницу, когда подтопило сразу несколько улиц. В этот день утонула 80-летняя женщина, упавшая в ливневый коллектор, в результате чего по факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

Также ростовчане жаловались на поврежденный асфальт из-за накопившейся воды. 

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