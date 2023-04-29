Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В течение дня в городе было облачно, а сейчас в нескольких районах начались осадки. Пока никаких подтоплений территорий нет, а пробкам присвоено три балла из 10 возможных.
Добавим, что осадки в субботу не такие интенсивные, как были в пятницу, когда подтопило сразу несколько улиц. В этот день утонула 80-летняя женщина, упавшая в ливневый коллектор, в результате чего по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Также ростовчане жаловались на поврежденный асфальт из-за накопившейся воды.