Добавим, что осадки в субботу не такие интенсивные, как были в пятницу, когда подтопило сразу несколько улиц. В этот день утонула 80-летняя женщина, упавшая в ливневый коллектор, в результате чего по факту произошедшего возбудили уголовное дело.