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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону со 2 и по 5 мая

29 апреля 2023, 07:06
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале мая будут отключать электричество, что затронет большое количество улиц, сообщает «Донэнерго».

Во вторник, 2 мая, электричества не будет на улицах 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Полторацкого, Цимлянская, Коллективная, Руставели. В среду это коснется улиц Штахановского, 6-я линия, 8-я линия, Мурлычева, Тюхряева, Рябышева, 36-я линия.

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В четверг ограничения введут на улицах 34-я линия, 36-я линия, Тюхряева, Кагальницкая, Кременчугская, в переулках Беломорский и Днепровский, а также на проспекте 40 лет Победы. В пятницу, 5 числа, обесточат улицы 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, Еременко, Малиновского, проспекте Семашко.

Ранее ростовчане стали массово жаловаться на приписки УК в платежах за коммунальные услуги.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Нет электричества#Нет света
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