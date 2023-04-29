В четверг ограничения введут на улицах 34-я линия, 36-я линия, Тюхряева, Кагальницкая, Кременчугская, в переулках Беломорский и Днепровский, а также на проспекте 40 лет Победы. В пятницу, 5 числа, обесточат улицы 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, Еременко, Малиновского, проспекте Семашко.