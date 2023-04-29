Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Во вторник, 2 мая, электричества не будет на улицах 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Полторацкого, Цимлянская, Коллективная, Руставели. В среду это коснется улиц Штахановского, 6-я линия, 8-я линия, Мурлычева, Тюхряева, Рябышева, 36-я линия.
В четверг ограничения введут на улицах 34-я линия, 36-я линия, Тюхряева, Кагальницкая, Кременчугская, в переулках Беломорский и Днепровский, а также на проспекте 40 лет Победы. В пятницу, 5 числа, обесточат улицы 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, Еременко, Малиновского, проспекте Семашко.
Ранее ростовчане стали массово жаловаться на приписки УК в платежах за коммунальные услуги.