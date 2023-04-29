Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Она рассказала изданию 161.ру, что в первой декаде месяца ожидаются кратковременные дожди, ночная температура составит от 5 до 10 градусов, а дневная — от 10 до 16 градусов, с повышением во второй половине декады до 17 — 22 градусов.
В конце первой декады температура продолжит расти, и ночью будет 15 градусов, местами днем до 26 градусов. Во второй и третьей декаде возможны кратковременные дожди. Ночная температура поднимется до 19 градусов, а во второй декаде, в отдельные ночи в северной части региона понизится до 5 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 21 − 26 градусов.
В отдельные дни второй половины мая температура поднимется до 31 градуса.
Напомним, что в пятницу, 28 апреля, из-за ливней затопило несколько улиц и погибла пенсионерка в ливневом коллекторе.