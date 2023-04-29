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Published Сегодня, 09:56

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Метеоролог Назарова рассказала про погоду в Ростове-на-Дону на майские праздники

29 апреля 2023, 09:56
Фото: 1mi
Согласно прогнозам начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, майские дни в Ростовской области будут теплыми и дождливыми.

Она рассказала изданию 161.ру, что в первой декаде месяца ожидаются кратковременные дожди, ночная температура составит от 5 до 10 градусов, а дневная — от 10 до 16 градусов, с повышением во второй половине декады до 17 — 22 градусов.

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В конце первой декады температура продолжит расти, и ночью будет 15 градусов, местами днем до 26 градусов. Во второй и третьей декаде возможны кратковременные дожди. Ночная температура поднимется до 19 градусов, а во второй декаде, в отдельные ночи в северной части региона понизится до 5 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 21 − 26 градусов.

В отдельные дни второй половины мая температура поднимется до 31 градуса.

Напомним, что в пятницу, 28 апреля, из-за ливней затопило несколько улиц и погибла пенсионерка в ливневом коллекторе. 

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