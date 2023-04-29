В конце первой декады температура продолжит расти, и ночью будет 15 градусов, местами днем до 26 градусов. Во второй и третьей декаде возможны кратковременные дожди. Ночная температура поднимется до 19 градусов, а во второй декаде, в отдельные ночи в северной части региона понизится до 5 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 21 − 26 градусов.