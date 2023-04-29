Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Сильный дождь начался в нескольких районах города вечером 29 апреля, что привело к подтоплениям. В частности, это коснулось пешеходной зоны и дороги в Соборном.
Но движение на этом участке не затруднено и автомобилисты без проблем проезжают по свободной дороге.
Напомним, что интенсивные осадки выпали в городе в пятницу, 28 апреля, в результате чего подтопило несколько улиц. Тогда погибла упавшая в ливневый коллектор 80-летняя пенсионерка, из-за чего возбудили уголовное дело.
Ранее метеоролог Назарова рассказала про погоду в Ростове-на-Дону на майские праздники.