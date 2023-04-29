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Переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля

29 апреля 2023, 17:41
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону начало топить переулок Соборный из-за начавшегося ливня, сообщили горожане в соцсети "ВКонтакте".

Сильный дождь начался в нескольких районах города вечером 29 апреля, что привело к подтоплениям. В частности, это коснулось пешеходной зоны и дороги в Соборном. 

Но движение на этом участке не затруднено и автомобилисты без проблем проезжают по свободной дороге. 

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Напомним, что интенсивные осадки выпали в городе в пятницу, 28 апреля, в результате чего подтопило несколько улиц. Тогда погибла упавшая в ливневый коллектор 80-летняя пенсионерка, из-за чего возбудили уголовное дело.  

Ранее метеоролог Назарова рассказала про погоду в Ростове-на-Дону на майские праздники.

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