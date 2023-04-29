Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Канал пишет, что этот предмет оказался без чеки и сейчас перекрыли дорогу в целях безопасности. Говорится, что на место выехали сапер и кинолог.
«Они выяснят, настоящий это боеприпас или муляж», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.