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Похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону днем 29 апреля

29 апреля 2023, 14:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Богданова обнаружили предмет, который напоминает гранату, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что этот предмет оказался без чеки и сейчас перекрыли дорогу в целях безопасности. Говорится, что на место выехали сапер и кинолог.

«Они выяснят, настоящий это боеприпас или муляж», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года
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Напомним, что Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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