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Ростов-на-Дону до 3 мая будет заливать дождями

29 апреля 2023, 06:10
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будет сохраняться дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозам, с 29 апреля по 3 мая каждый день будет идти дождь и возможны перепады температуры. В субботу температура составит 20 градусов, после чего пойдет на спад.

К 1 мая столбики термометров будут показывать 15 градусов, но к 3 числу температура поднимется до 17 градусов. Скорость ветра в это время может составить пять метров в секунду.

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В четверг, 4 мая, воздух прогреется до 18 градусов, в пятницу — до 19 градусов. В это время обещают облачную погоду и без осадков.

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