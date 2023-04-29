Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года. Однако в 2023 году появилась информация, что они вернутся, но уже под новыми названиями.
Теперь в торговом центре «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина открыли магазин одежды Maag. Однако очередей из желающих сделать покупки не оказалось.
Корреспондент рассказал, что посетители есть, но их довольно мало. Одна из посетительниц сообщила, что качество товаров стало хуже по сравнению оригинальной Zara.
Ранее появилась информация, что ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.