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Ростовчан разочаровало качество открывшейся ZARA с новым названием в «Горизонте»

29 апреля 2023, 08:42
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону состоялось открытие магазина Maag вместо ушедшей из России Zara, но интереса это среди местных жителей не вызвало, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года. Однако в 2023 году появилась информация, что они вернутся, но уже под новыми названиями.

Фото: RostovGazeta

Теперь в торговом центре «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина открыли магазин одежды Maag. Однако очередей из желающих сделать покупки не оказалось.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону откроются магазины Zara под новым брендом
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Корреспондент рассказал, что посетители есть, но их довольно мало. Одна из посетительниц сообщила, что качество товаров стало хуже по сравнению оригинальной Zara.

Ранее появилась информация, что ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.

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