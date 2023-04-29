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Ростовчане пожаловались на крайне агрессивных собак

29 апреля 2023, 10:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону обитает большое количество агрессивных собак, которых надо отловить, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам горожан, в районе улицы Эстафетной обитает много бездомных животных. Автор попросила их отловить и стерилизовать.

«Во время „свадеб“ они крайне агрессивные и кидаются на детей, женщин и стариков», — заявили ростовчане.

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Они добавили, что сейчас вместе с собаками бегает много щенков. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак. Материал на эту тему читайте по ссылке. 

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