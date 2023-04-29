Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По словам горожан, в районе улицы Эстафетной обитает много бездомных животных. Автор попросила их отловить и стерилизовать.
«Во время „свадеб“ они крайне агрессивные и кидаются на детей, женщин и стариков», — заявили ростовчане.
Они добавили, что сейчас вместе с собаками бегает много щенков.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак. Материал на эту тему читайте по ссылке.