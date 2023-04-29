Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Ранее горожане заявили, что из-за начавшегося ливня и затопленных территорий женщина провалилась в водосток и выбраться не смогла. В результате она погибла.
Теперь в Следкоме рассказали, что обнаружили тело 80-летней женщины в ливневом коллекторе на улице Тульской. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.
«Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в управлении.