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Следком начал проверку после гибели пенсионерки из-за дождя в Ростове-на-Дону

29 апреля 2023, 04:42
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону началась проверка после гибели пожилой женщины в ливневом коллекторе, сообщили в региональном УСКР.

Ранее горожане заявили, что из-за начавшегося ливня и затопленных территорий женщина провалилась в водосток и выбраться не смогла. В результате она погибла.

Теперь в Следкоме рассказали, что обнаружили тело 80-летней женщины в ливневом коллекторе на улице Тульской. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

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«Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в управлении.

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