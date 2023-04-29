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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

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Стало известно, как жителей в Ростовской области будут призывать в армию

29 апреля 2023, 15:27
Фото: 1mi
Минобороны разместило проект изменений в положение о призыве на военную службу, это, в том числе, коснется жителей Ростовской области, документ находится на портале правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что в военкоматах будут формировать электронные личные дела призывников. Данные для этого возьмут с государственных информационных ресурсов.

Также прописано то, как будут рассылать повестки в электронном виде. Призывники их начнут получать в личном кабинете на портале Госуслуг. А формирование повесток пройдет в автоматизированном режиме.

Военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии
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Говорится, что документы  будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах. После этого призывникам запретят выезд из России, а если не явиться в военкомат в течение 20 дней, то введут дополнительные ограничения. 

Ранее военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии.

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