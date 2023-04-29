Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В пояснительной записке говорится, что в военкоматах будут формировать электронные личные дела призывников. Данные для этого возьмут с государственных информационных ресурсов.
Также прописано то, как будут рассылать повестки в электронном виде. Призывники их начнут получать в личном кабинете на портале Госуслуг. А формирование повесток пройдет в автоматизированном режиме.
Говорится, что документы будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах. После этого призывникам запретят выезд из России, а если не явиться в военкомат в течение 20 дней, то введут дополнительные ограничения.
Ранее военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии.