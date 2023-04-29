«Под новый год приглашали перейти. Обещали удаленное обучение за две тысячи рублей, а остальное — субсидия правительства. Ха-ха. Ростов бизнес. Весной сказали, что обучение 63 000 рублей. Народ стонет. Хорошо, что я не вляпался», — пожаловался в 2020 году один из ростовчан.