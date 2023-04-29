Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Это учреждение расположено на улице Станиславского, его открыли в 1994 году и оно предлагает услуги для детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Учащиеся имеют возможность проводить в школе полный день, выполняя домашние задания, посещая учебные курсы и развивающие занятия по рисунку, живописи, хореографии, музыке. Родителям, желающим оформить ребенка в школу, необходимо заполнить анкету на прием к директору, так как количество мест ограничено.
В сервисе «Яндекса» об этом учреждении оставили 29 отзывов, в том числе есть отрицательные.
«Не рекомендую», — написал один из пользователей, но, что именно ему не понравилось, он раскрывать не стал.
«Частная школа, отличная, уровень образования высокий. Прекрасный преподавательский состав», — говорят довольные клиенты.
«Самая дорогая частная школа в Ростове, но насколько я слышал от знакомых, оно того стоит», — говорится в комментариях.
«Учится там ребенок, не жалуется. Единственное, фасад немного нужно подремонтировать», — считают ростовчане.
Это учреждение расположено на улице Павленко, 11, оно является школой полного дня, поэтому родители могут оставлять ребенка до вечера. Для досуга воспитанников предусмотрены кружки, спортивные секции, предметные студии.
Что касается стоимости обучения, то в месяц придется платить от 23 тысяч рублей, плюс еще 15 тысяч на питание. Оно пятиразовое, в том числе завтрак, обед, полдник, ужин.
Всего о гимназии в Интернете оставили более 20 отзывов, некоторые из которых оказались негативными.
«Проучившись абсолютно бесцельно целый год в данной гимназии, и потратив на ветер немаленькую сумму денежных средств, сделала вывод об абсолютно неквалифицированном педагогическом составе данной гимназии, особенно директоре и психологе этого заведения», — написали ростовчане.
«Увы, просто коммерческий проект по выколачиванию денег и тот, который не удался», — сообщают пользователи.
«Одно из лучших учебных заведений в городе. Здесь дети получают знания. Все продумано до мелочей, директор вкладывает много в развитие гимназии, в детей, в педагогов», — говорится в отзывах.
Это учреждение находится на улице Симферопольская, оно предоставляет условия для получения образования во всех формах, предусмотренных федеральным законом. Всего есть три уровня образования:
Есть также дополнительные курсы и заочное обучение.
Что касается отзывов в Интернете, то они оказались разносторонними. Кому-то все понравилось, а у кого-то возникли претензии.
«Под новый год приглашали перейти. Обещали удаленное обучение за две тысячи рублей, а остальное — субсидия правительства. Ха-ха. Ростов бизнес. Весной сказали, что обучение 63 000 рублей. Народ стонет. Хорошо, что я не вляпался», — пожаловался в 2020 году один из ростовчан.
«Ужасная школа с огромной наценкой», — высказались пользователи.
«Мы очень довольны школой, советую. Питание шикарное, детьми занимаются.
Это та школа, когда отдаешь на целый день и ты спокоен, что твой ребенок в надежных руках профессиональных педагогов», — заявили довольные родители.
Гимназия расположена в Ростове на улице Красноармейской, она открылась еще в 1991 году. Учреждение имеет право выдавать аттестаты об основном общем и среднем общем образовании государственного образца.
Всего об учреждении оставили более 40 отзывов, в том числе с критикой.
«Платная школа, очень странный подход к обучению. На уроках работают только сильные дети, а остальные нет», — пишут горожане.
«Ну что там можно сделать для детей, там даже своего двора нет. Здание старое», — считают ростовчане.
«При таких ценах неисправные кондиционеры и совковые батареи… Стыдно должно быть», — сказано в отзывах.
«Ребенок ходил в детский сад в эту гимназию, и потом пошел сюда же в школу. Уже через год заканчивает. Очень довольны отношением к детям. Есть индивидуальный подход», — рассказали родители.
На сайте учреждения говорится, что это частная школа, основанная на уникальной системе обучения. Она подойдет:
Детям, которые опережают в развитии и по знаниям сверстников;
Тем, кто понимает несовершенство школьного обучения;
Профессиональным спортсменам, певцам, художникам;
Детям, которые не смогли «прижиться».
В конце обучения воспитанник получит аттестат об общем образовании, а для поступления не придется сдавать экзамены. Расположено учреждения на улице Пушкинской.
В сервисе «Яндекса» пользователи поставили организации 4,4 балла из пяти возможных.