Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напоним, что в пятницу, 28 апреля, во время ливня затопило несколько улиц, что привело к трагедии. На улице Тульской 80-летняя женщина упала в ливневый коллектор и утонула.
После этого следствие начало доследственную проверку и теперь стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели пенсионерки.
«Также будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения», — прокомментировали в Следкоме.
Следователь уже провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу.