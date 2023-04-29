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Уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону

29 апреля 2023, 13:42
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели женщины в ливневом коллекторе, сообщили в региональном УСКР.

Напоним, что в пятницу, 28 апреля, во время ливня затопило несколько улиц, что привело к трагедии. На улице Тульской 80-летняя женщина упала в ливневый коллектор и утонула.

После этого следствие начало доследственную проверку и теперь стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели пенсионерки.

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«Также будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения», — прокомментировали в Следкоме.

Следователь уже провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу.

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