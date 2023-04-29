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В Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля

29 апреля 2023, 06:35
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону потоки воды после начавшегося дождя повредили дорожное покрытие, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что ливень на город обрушился в пятницу, 28 апреля, в результате чего оказались подтоплены дороги на нескольких улицах. Когда вода ушла, горожане заметили разбросанные куски асфальта.

«Асфальт уплыл вместе с потоками воды после вчерашнего ливня на пересечении Республиканской и Безымянного. Как же делают у нас дороги, что их дождем размывает?», — поинтересовался автор.

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Пользователи в комментариях предположили, что во время укладки асфальта рабочие нарушили технологический процесс, что и привело к таким последствиям.

«Вот это да, асфальт и дождем..... Дожились», — заявили горожане.

Напомним, что во время дождя в городе утонула пожилая женщина.

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