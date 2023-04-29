Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Напомним, что ливень на город обрушился в пятницу, 28 апреля, в результате чего оказались подтоплены дороги на нескольких улицах. Когда вода ушла, горожане заметили разбросанные куски асфальта.
«Асфальт уплыл вместе с потоками воды после вчерашнего ливня на пересечении Республиканской и Безымянного. Как же делают у нас дороги, что их дождем размывает?», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях предположили, что во время укладки асфальта рабочие нарушили технологический процесс, что и привело к таким последствиям.
«Вот это да, асфальт и дождем..... Дожились», — заявили горожане.
Напомним, что во время дождя в городе утонула пожилая женщина.