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В Ростове-на-Дону назвали подробности задержания полицейского в центре города

29 апреля 2023, 05:11
Фото: 1mi

В Ростове на Большой Садовой за взятку задержали инспектора ГИБДД днем 27 апреля

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой задержали сотрудника полиции за получение взятки, сообщили в региональном УСКР.

По информации следствия, 27 апреля в центре города инспектор ДПС получил взятку от человека, чтобы тот избежал наказания за нарушение. После получения денег подозреваемого задержали и завели в отношении него уголовное дело.

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«Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление совершенных преступлений», — прокомментировали в управлении.

Ранее стало известно, что бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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