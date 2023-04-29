Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 06:02
По информации следствия, 27 апреля в центре города инспектор ДПС получил взятку от человека, чтобы тот избежал наказания за нарушение. После получения денег подозреваемого задержали и завели в отношении него уголовное дело.
«Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление совершенных преступлений», — прокомментировали в управлении.
Ранее стало известно, что бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.