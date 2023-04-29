Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели 80-летней пенсионерки. Трагедия произошла в пятницу, 28 апреля, когда из-за ливня подтопило несколько улиц.
Пенсионерка упала в ливневую канализацию и утонула, что вызвало широкий общественный резонанс. А местные жители стали приносить цветы к месту гибели.
По факту произошедшего следствие начало проверку, после чего стало известно о возбужденном уголовном деле по статье «Халатность». Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели пенсионерки.
«Также будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения», — прокомментировали в Следкоме.
Telegram-каналы писали, что погибшая была учителем английского языка.
1Rnd сообщило, что замгубернатора Вадим Артемов попросил глав районов и городов отменить проведение большинства массовых акций на 9 Мая, чтобы обеспечить безопасность.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Хотя до этого уже отменили праздничный концерт на Театральной площади в Ростове, который должны были провести в честь Дня победы.
В Таганроге пять человек поборются за пост главы администрации города. В это число вошли Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов, Наталья Богатищева и Александр Кипоть.
Первое заседание комиссии по проведению конкурса состоялось 27 числа, а второе пройдет 3 мая.
Добавим, что Андрей Фатеев является главой Минобразования региона.