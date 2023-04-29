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В Ростове завели дело после гибели учительницы и могут отменить массовые мероприятия

29 апреля 2023, 17:17
Фото: 1mi
В Ростовской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки из-за дождя, могут отменить массовые акции на 9 Мая и стали известны претенденты на пост сити-менеджера Таганрога, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Дело из-за утонувшей пенсионерки

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели 80-летней пенсионерки. Трагедия произошла в пятницу, 28 апреля, когда из-за ливня подтопило несколько улиц.

Пенсионерка упала в ливневую канализацию и утонула, что вызвало широкий общественный резонанс. А местные жители стали приносить цветы к месту гибели.

По факту произошедшего следствие начало проверку, после чего стало известно о возбужденном уголовном деле по статье «Халатность». Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели пенсионерки.

«Также будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения», — прокомментировали в Следкоме.

Telegram-каналы писали, что погибшая была учителем английского языка.

Массовые мероприятия в Ростовской области

1Rnd сообщило, что замгубернатора Вадим Артемов попросил глав районов и городов отменить проведение большинства массовых акций на 9 Мая, чтобы обеспечить безопасность.

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Хотя до этого уже отменили праздничный концерт на Театральной площади в Ростове, который должны были провести в честь Дня победы.

Кто может стать сити-менеджером Таганрога

В Таганроге пять человек поборются за пост главы администрации города. В это число вошли  Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов, Наталья Богатищева и Александр Кипоть. 

Первое заседание комиссии по проведению конкурса состоялось 27 числа, а второе пройдет 3 мая. 

Добавим, что Андрей Фатеев является главой Минобразования региона.

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