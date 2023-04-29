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В Ростовской области в мае потеплеет до +31 градуса и пройдут дожди

29 апреля 2023, 08:25
Фото: 1mi
В мае в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди и потепление до +31 градуса, сообщила синоптик Ольга Чупрова.

Она рассказала изданию Rostov, что температура воздуха будет выше нормы, а количество осадков - в пределах и ниже нормы. В течение всего мая в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди с грозами. 

В первую декаду по утрам столбики термометров покажут +5...+10 градусов, днем температура поднимется до +10...+16 градусов. С 5 мая ожидается потепление до +17...+22 градусов.

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К концу месяца ночная температура составит +13...+19 градусов, а дневная - +21...+28 градусов.

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