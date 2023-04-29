Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Она рассказала изданию Rostov, что температура воздуха будет выше нормы, а количество осадков - в пределах и ниже нормы. В течение всего мая в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В первую декаду по утрам столбики термометров покажут +5...+10 градусов, днем температура поднимется до +10...+16 градусов. С 5 мая ожидается потепление до +17...+22 градусов.
К концу месяца ночная температура составит +13...+19 градусов, а дневная - +21...+28 градусов.
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