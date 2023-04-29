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Водитель погиб в перевернувшейся машине в Ростовской области днем 29 апреля

29 апреля 2023, 12:33
Фото: 1mi
В Ростовской области опрокинулся автомобиль, погиб один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

На автодороге «Миллерово-Криворожье» водитель машины «ВАЗ-2110», не имевший права управления ТС, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

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В результате происшествия водитель получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Добавим, что погибшему водителю было 26 лет.

Ранее другой водитель сбил выбежавшего за мячом ребенка в Ростовской области.

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