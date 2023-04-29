Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На автодороге «Миллерово-Криворожье» водитель машины «ВАЗ-2110», не имевший права управления ТС, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате происшествия водитель получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Добавим, что погибшему водителю было 26 лет.
Ранее другой водитель сбил выбежавшего за мячом ребенка в Ростовской области.