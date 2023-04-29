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Водитель сбил выбежавшего за мячом ребенка в Ростовской области

29 апреля 2023, 06:47
Фото: 1mi
В Ростовской области под колесами автомобиля оказался мальчик, который выбежал на пешеходный переход, сообщили в УГИБДД по региону.

В городе Гуково на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №10 на улице Пархоменко произошло ДТП. Водитель автомобиля Lifan сбил несовершеннолетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть за мячом.

Пострадавший получил травмы, ударившись о заднюю правую дверью автомобиля, и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками
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В данный момент информации о состоянии раненого нет.

Ранее в Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками.

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