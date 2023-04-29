Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В городе Гуково на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №10 на улице Пархоменко произошло ДТП. Водитель автомобиля Lifan сбил несовершеннолетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть за мячом.
Пострадавший получил травмы, ударившись о заднюю правую дверью автомобиля, и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
В данный момент информации о состоянии раненого нет.
Ранее в Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками.