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Жители Александровки в Ростове-на-Дону засняли НЛО днем 29 апреля

29 апреля 2023, 17:59
Фото: Это Ростов/vk
Жители Александровки в Ростове-на-Дону заметили необычный объект в небе, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Горожане увидели пролетающий по небу объект круглой формы, что их сильно удивило. Они заявили, что это не птица и не пакет.

В комментариях пользователей заинтересовало, что это может быть, в том числе появилось предположение о шаровой молнии, но никакого подтверждения этому не было. 

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«Вот пытаемся мы осваивать космос, и инопланетяне нас теперь изучают», — пошутили ростовчане.

«Да, такое облако не каждый день увидишь», — заявили горожане. Другие написали, что кроме туч ничего в небе не видели.

Ранее ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраля.

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