Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Горожане увидели пролетающий по небу объект круглой формы, что их сильно удивило. Они заявили, что это не птица и не пакет.
В комментариях пользователей заинтересовало, что это может быть, в том числе появилось предположение о шаровой молнии, но никакого подтверждения этому не было.
«Вот пытаемся мы осваивать космос, и инопланетяне нас теперь изучают», — пошутили ростовчане.
«Да, такое облако не каждый день увидишь», — заявили горожане. Другие написали, что кроме туч ничего в небе не видели.
Ранее ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраля.