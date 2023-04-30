За минувшие сутки в Ростовской области медики выявили коронавирус у 72 пациентов, пять из них пришлось госпитализировать. Однако число выздоровевших от ковида все равно больше — 154 человека. Сейчас Ростовская область занимает девятое место среди регионов России по заболеваемости.