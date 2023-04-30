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Более 70 человек заболели коронавирусом за сутки в Ростовской области

30 апреля 2023, 16:44
Фото: 1MI
У 72 человек в Ростовской области выявили коронавирус за минувшие сутки
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 72 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Ростовской области медики выявили коронавирус у 72 пациентов, пять из них пришлось госпитализировать. Однако число выздоровевших от ковида все равно больше — 154 человека. Сейчас Ростовская область занимает девятое место среди регионов России по заболеваемости.

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Медики напоминают об опасности коронавируса. При первых симптомах простуды и ОРВИ они рекомендуют сразу обратиться в поликлинику и изолироваться, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Напомним, в апреле в Ростовской области врачи также фиксировали значительный рост заболеваемости ОРВИ.

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