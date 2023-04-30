Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
За минувшие сутки в Ростовской области медики выявили коронавирус у 72 пациентов, пять из них пришлось госпитализировать. Однако число выздоровевших от ковида все равно больше — 154 человека. Сейчас Ростовская область занимает девятое место среди регионов России по заболеваемости.
Медики напоминают об опасности коронавируса. При первых симптомах простуды и ОРВИ они рекомендуют сразу обратиться в поликлинику и изолироваться, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Напомним, в апреле в Ростовской области врачи также фиксировали значительный рост заболеваемости ОРВИ.