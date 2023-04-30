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«Даже животное так не поступает»: ростовчане шокированы убийством младенца родителями

30 апреля 2023, 11:09
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
В Ростове расследуют убийство 8-месячной девочки

Ростовчане назвали зверством убийство 8-месячной девочки собственными родителями

В Ростове молодую пару подозревают в убийстве 8-месячной дочери, ее останки нашли в морозилке у супругов, новость об этом активно обсуждают в соцсетях.

Следователи в Ростове расследуют убийство 8-месячной девочки. Ее останки нашли в морозильной камере. Подозреваемыми в расправе над девочкой проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они задержаны и дают показания.

В соцсетях ростовчане написали, что шокированы жестокостью родителей по отношению к собственному ребенку: «Это разве люди? Даже животное не поступает так со своим ребенком», «Господи, что с людьми происходит?! Совсем уже», «Нет слов».

Многие предположили, что причиной убийства стало употребление родителями наркотиков: «Какой ужас! Тут явно замешаны наркотики», «Наркоманы, скорее всего. В здравом уме на такое только маньяки способны».

«И это даже не вершина, а снежинка на вершине айсберга. Что там творится за стенами квартир и частных домов в сотни квадратов? В советское время даже вводили обыски на предмет неучтенных детей под видом принудительной дезинфекции», — пишут ростовчане.

Опубликованы фото из квартиры, где нашли труп убитого родителями младенца в Ростове
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Однако некоторые призвали не обвинять родителей до окончания следствия и выяснения всех подробностей: «Ну если они были благополучными, я бы не стал отбрасывать показания матери. Нужно в чувство отца привести, допросить. Камеры посмотреть, может, кто посторонний или скрывающий лицо заходил».

Отметим, соседи семьи, действительно, рассказали журналистам, что пара выглядела благополучной. Мать девочки регулярно водила ее к врачам. Супруги выглядели психически здоровыми людьми. К тому же в день убийства малышки соседи не слышали никаких подозрительных звуков.

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