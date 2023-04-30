Однако некоторые призвали не обвинять родителей до окончания следствия и выяснения всех подробностей: «Ну если они были благополучными, я бы не стал отбрасывать показания матери. Нужно в чувство отца привести, допросить. Камеры посмотреть, может, кто посторонний или скрывающий лицо заходил».