Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Следователи в Ростове расследуют убийство 8-месячной девочки. Ее останки нашли в морозильной камере. Подозреваемыми в расправе над девочкой проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они задержаны и дают показания.
В соцсетях ростовчане написали, что шокированы жестокостью родителей по отношению к собственному ребенку: «Это разве люди? Даже животное не поступает так со своим ребенком», «Господи, что с людьми происходит?! Совсем уже», «Нет слов».
Многие предположили, что причиной убийства стало употребление родителями наркотиков: «Какой ужас! Тут явно замешаны наркотики», «Наркоманы, скорее всего. В здравом уме на такое только маньяки способны».
«И это даже не вершина, а снежинка на вершине айсберга. Что там творится за стенами квартир и частных домов в сотни квадратов? В советское время даже вводили обыски на предмет неучтенных детей под видом принудительной дезинфекции», — пишут ростовчане.
Однако некоторые призвали не обвинять родителей до окончания следствия и выяснения всех подробностей: «Ну если они были благополучными, я бы не стал отбрасывать показания матери. Нужно в чувство отца привести, допросить. Камеры посмотреть, может, кто посторонний или скрывающий лицо заходил».
Отметим, соседи семьи, действительно, рассказали журналистам, что пара выглядела благополучной. Мать девочки регулярно водила ее к врачам. Супруги выглядели психически здоровыми людьми. К тому же в день убийства малышки соседи не слышали никаких подозрительных звуков.