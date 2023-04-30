Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Начало мая ознаменуется в Ростове теплой погодой и дождями. В понедельник, 1 мая, в городе будет облачно. Скорость ветра составит шесть метров в секунду. Воздух прогреется до +16 днем и +8 ночью.
Во вторник, 2 мая, в Ростове станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов днем и +9 ночью. Однако в этот день в городе пройдет ливень.
Со среды дожди на некоторое время прекратятся. Хотя небо все равно будет затянуто тучами. Вместе с тем температура воздуха будет постепенно повышаться до +22 градусов.
Напомним, ливни в Ростове не прекращаются уже несколько дней. Они успели привести к транспортному коллапсу, подтоплению домов и даже гибели человека.