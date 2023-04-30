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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

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Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая

30 апреля 2023, 19:02
Фото: 1MI
Дождливо и ветрено будет в Ростове в начале мая
Май начнется в Ростове с дождей и усиления ветра, сообщили синоптики.

Начало мая ознаменуется в Ростове теплой погодой и дождями. В понедельник, 1 мая, в городе будет облачно. Скорость ветра составит шесть метров в секунду. Воздух прогреется до +16 днем и +8 ночью.

Во вторник, 2 мая, в Ростове станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов днем и +9 ночью. Однако в этот день в городе пройдет ливень.

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Со среды дожди на некоторое время прекратятся. Хотя небо все равно будет затянуто тучами. Вместе с тем температура воздуха будет постепенно повышаться до +22 градусов.

Напомним, ливни в Ростове не прекращаются уже несколько дней. Они успели привести к транспортному коллапсу, подтоплению домов и даже гибели человека.

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