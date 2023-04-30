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Движение по двум полосам открыли на мосту через Северский Донец в Ростовской области

30 апреля 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Ростовской области открыли движение по обеим полосам моста через Северский Донец
В Ростовской области разрешили движение авто по двум полосам на мосту через реку Северский Донец, рассказали в Автодоре.

Автодор запустил движение по двум полосам на мосту через реку Северский Донец в сторону Краснодара. Мост является частью трассы М-4 «Дон». Сейчас рабочие там завершили первый этап ремонта.

Второй этап начнется после майских праздников. Тогда одну из полос движения снова перекроют. Полностью же открыть мост для обещают в июне, до пика летнего сезона.

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Водителей просят сохранять внимание за рулем, не превышать скорость и не нарушать требования дорожных знаков и указателей.

Напомним, реконструкция моста через Северский Донец регулярно провоцирует пробки на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Тем временем власти и Автодор утверждают, что работы идут с опережением сроков, несмотря на высокую интенсивность движения.

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