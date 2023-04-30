Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Автодор запустил движение по двум полосам на мосту через реку Северский Донец в сторону Краснодара. Мост является частью трассы М-4 «Дон». Сейчас рабочие там завершили первый этап ремонта.
Второй этап начнется после майских праздников. Тогда одну из полос движения снова перекроют. Полностью же открыть мост для обещают в июне, до пика летнего сезона.
Водителей просят сохранять внимание за рулем, не превышать скорость и не нарушать требования дорожных знаков и указателей.
Напомним, реконструкция моста через Северский Донец регулярно провоцирует пробки на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Тем временем власти и Автодор утверждают, что работы идут с опережением сроков, несмотря на высокую интенсивность движения.