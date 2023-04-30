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Мефедрон нашли в крови родителей, убивших новорожденную дочь в Ростове

30 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI
Мефедрон нашли в крови у пары, убившей новорожденную дочь в Ростове
В крови у супружеской пары, подозреваемой в убийстве своей маленькой дочки в Ростове, выявили синтетический наркотик, пишут СМИ.

Родители убили новорожденную дочь в Ростове. Трагедия произошла вечером 28 апреля. По предварительной версии правоохранительных органов, восьмимесячный ребенок был забит до смерти. Убедившись, что дочь не дышит, родители сообщили в полицию о пропаже малышки. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили останки девочки в морозилке, кроме того, были найдены другие доказательства смерти ребенка. По подозрению в убийстве девочки задержали 23-летнюю мать и 33-летнего отца. Сейчас пара дает показания.

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При этом супруги представили свою версию произошедшего. Мужчина якобы случайно ударил малышку ногой по голове во время скандала с женой, от удара девочка умерла. Источник издания 161.ру, что в крови обоих родителей был обнаружен наркотик мефедрон.

Ранее стало известно, что 23-летняя мать восьмимесячной девочки училась на врача-педиатра.

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