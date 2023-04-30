Родители убили новорожденную дочь в Ростове. Трагедия произошла вечером 28 апреля. По предварительной версии правоохранительных органов, восьмимесячный ребенок был забит до смерти. Убедившись, что дочь не дышит, родители сообщили в полицию о пропаже малышки. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили останки девочки в морозилке, кроме того, были найдены другие доказательства смерти ребенка. По подозрению в убийстве девочки задержали 23-летнюю мать и 33-летнего отца. Сейчас пара дает показания.