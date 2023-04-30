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Мощные ливни и сильный ветер накроют Ростовскую область 30 апреля

30 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Ливни снова пройдут в Ростовской области 30 апреля
В воскресенье, 30 апреля, в Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом, сообщили синоптики.

В Ростовской области 30 апреля ожидается ухудшение погоды. В регионе снова пройдет мощный ливень. Местами он будет сопровождаться грозой и градом. Ситуацию усложнит усиление скорости ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит +15 градусов днем и +8 градусов ночью.

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Жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными на улице. Не стоит останавливаться или парковать машины под аварийными деревьями, непрочными конструкциями и рекламными щитами.

Напомним, в пятницу в Ростове на улице Тульской во время ливня в водостоке погибла пожилая пенсионерка.

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