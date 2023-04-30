Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Ростовской области 30 апреля ожидается ухудшение погоды. В регионе снова пройдет мощный ливень. Местами он будет сопровождаться грозой и градом. Ситуацию усложнит усиление скорости ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит +15 градусов днем и +8 градусов ночью.
Жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными на улице. Не стоит останавливаться или парковать машины под аварийными деревьями, непрочными конструкциями и рекламными щитами.
Напомним, в пятницу в Ростове на улице Тульской во время ливня в водостоке погибла пожилая пенсионерка.