В Ростовской области 30 апреля ожидается ухудшение погоды. В регионе снова пройдет мощный ливень. Местами он будет сопровождаться грозой и градом. Ситуацию усложнит усиление скорости ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит +15 градусов днем и +8 градусов ночью.