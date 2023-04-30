rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Изображение материала

Неизвестный лихач протаранил памятник Чехову в Таганроге в конце апреля

30 апреля 2023, 16:46
Фото: Сообщество ВКонтакте "Новости Таганрога"
Неизвестный водитель влетел в памятник Чехову в Таганроге
В Таганроге неизвестный автомобилист влетел в гранитное ограждение памятника Чехову, пишут в соцсетях.

В Таганроге полицейские разыскивают автомобилиста, влетевшего ночью на территорию сквера и протаранившего гранитное ограждение памятника писателю Чехова. Рядом с памятником остались характерные полосы торможения. Также на фото с места событий видно, что сама скульптура не пострадала, однако гранитное ограждение частично побито.

Всех, кто что-либо знает о правонарушителе, просят обратиться в полицию.

«Жестко гоняет»: в Ростове ищут лихача, проехавшего на красный свет
Узнать подробнее

Сами горожане в соцсетях пишут, что возмущены поведением лихача. Они посоветовали проверить камеры наблюдения на близлежащих магазинах и здании МЧС.

В ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировали.

Ранее автомобилист врезался и разрушил памятник генералу Василию Маргелову в Ростове.

Читайте также:
Власти Ростова рассказали, кто разрушил памятник генералу Василию МаргеловуНеизвестные уничтожили памятник генералу Василию Маргелову в РостовеПамятник героям Гражданской войны в сквере Новочеркасска снесла иномарка
#Памятник#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Происшествия#Город#Новости#ДТП в Ростовской области#Соцсети
Подпишитесь
Итоги недели: смерть учителя в ливневке в Ростове и жестокая расправа над младенцем
Сегодня, 15:53
Няня убитой в Ростове девочки вспомнила о «помутнениях в сознании» у ее родителей
Сегодня, 16:07
Погибшую в ливневке учительницу похоронили на Северном кладбище в Ростове 30 апреля
Сегодня, 14:38
Телевидение перестанет работать в Ростовской области с 3 по 5 мая
Сегодня, 14:38
Ростовчанин Дибров заявил, чем займется после ухода из «Кто хочет стать миллионером?»
Сегодня, 10:53