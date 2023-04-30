В Таганроге полицейские разыскивают автомобилиста, влетевшего ночью на территорию сквера и протаранившего гранитное ограждение памятника писателю Чехова. Рядом с памятником остались характерные полосы торможения. Также на фото с места событий видно, что сама скульптура не пострадала, однако гранитное ограждение частично побито.