Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В Таганроге полицейские разыскивают автомобилиста, влетевшего ночью на территорию сквера и протаранившего гранитное ограждение памятника писателю Чехова. Рядом с памятником остались характерные полосы торможения. Также на фото с места событий видно, что сама скульптура не пострадала, однако гранитное ограждение частично побито.
Всех, кто что-либо знает о правонарушителе, просят обратиться в полицию.
Сами горожане в соцсетях пишут, что возмущены поведением лихача. Они посоветовали проверить камеры наблюдения на близлежащих магазинах и здании МЧС.
В ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировали.
Ранее автомобилист врезался и разрушил памятник генералу Василию Маргелову в Ростове.