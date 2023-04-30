Уволиться от супругов женщина решила после конфликта с отцом девочки, пишет СМИ. Он стал хамить ей и попытался затеять драку. После увольнения в магазине она встретила маму новорожденной, которая также стала ее оскорблять и кидаться. «Знаете, все сердце подсказывало, может сходить узнать, что там, как там. Но побоялась», — заключила няня.