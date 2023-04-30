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Няня убитой в Ростове девочки вспомнила о «помутнениях в сознании» у ее родителей

30 апреля 2023, 16:07
Фото: 1MI
Няня убитой в Ростове 8-месячной девочки рассказала о неадекватном поведении ее родителей
Няня убитой в Ростове 8-месячной девочки рассказала, что подозревала ее отца в употреблении наркотиков, пишут СМИ.

В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки нашли в морозильной камере. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать.

Женщина, работавшая няней в этой семье, рассказала Газета.ру, что родители часто вели себя неадекватно. Мама, дескать, впадала в истерику, иногда домой даже приходили органы опеки, отец также вел себя странно, няня подозревала его в употреблении наркотиков: «Я его даже иной раз побаивалась».

Также, по словам женщины, когда муж уходил, с матерью девочки оставались ночевать другие мужчины. «Потом начались у нее какие-то такие незначительные помутнения, стала себя вести как-то неразумно», - цитирует женщину издание. Из-за этого няня якобы была вынуждена сутками сидеть с ребенком.

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Уволиться от супругов женщина решила после конфликта с отцом девочки, пишет СМИ. Он стал хамить ей и попытался затеять драку. После увольнения в магазине она встретила маму новорожденной, которая также стала ее оскорблять и кидаться. «Знаете, все сердце подсказывало, может сходить узнать, что там, как там. Но побоялась», — заключила няня.

Слова няни никакого официального подтверждения не получали, а потому не могут считаться достоверными.

Ранее СМИ сообщили, что в крови у родителей, подозреваемых в убийстве дочери, обнаружили мефедрон.

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