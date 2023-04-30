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Одежда отечественных производителей подорожала на 30% в Ростовской области

30 апреля 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Ростовской области на 30% подорожала одежда отечественного производства
В Ростовской области одежда российского производства подорожала на 30%, пишут «Новые известия».

После ухода зарубежных брендов в Ростовской области, как и во всей России, отмечает подорожание одежды отечественного производства. Рост составил порядка 30%. Продажи магазинов «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%.

Ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов
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Эксперты отмечают, что после ухода крупных ритейлеров для отечественных производителей открылось больше возможностей на рынке. Российский же розничный рынок стал более конкурентоспособным без иностранных конкурентов.

Ранее стало известно, кто займет площади закрывшегося H&M в Ростове.

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