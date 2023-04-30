Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
После ухода зарубежных брендов в Ростовской области, как и во всей России, отмечает подорожание одежды отечественного производства. Рост составил порядка 30%. Продажи магазинов «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%.
Эксперты отмечают, что после ухода крупных ритейлеров для отечественных производителей открылось больше возможностей на рынке. Российский же розничный рынок стал более конкурентоспособным без иностранных конкурентов.
Ранее стало известно, кто займет площади закрывшегося H&M в Ростове.