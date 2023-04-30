Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Updated Сегодня, 14:40
В пятницу, 28 апреля, во время сильного ливня в Ростове погибла 81-летняя учительница английского языка. Женщина не заметила обрыв и упала в водосточную канаву, где позже захлебнулась. Трагедия произошла на улице Тульской.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах гибели ростовчанки.
Прощание с педагогом состоялось 30 апреля на Северном кладбище, уточняет Donday.
Ранее ученики погибшей приносили цветы к месту ее гибели.