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Погибшую в ливневке учительницу похоронили на Северном кладбище в Ростове 30 апреля

30 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI
В Ростове простились с учительницей английского языка, погибшей в коллекторе
В воскресенье, 30 апреля, состоялось прощание с учительницей английского языка, погибшей в коллекторе в Ростове, пишут СМИ.

В пятницу, 28 апреля, во время сильного ливня в Ростове погибла 81-летняя учительница английского языка. Женщина не заметила обрыв и упала в водосточную канаву, где позже захлебнулась. Трагедия произошла на улице Тульской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах гибели ростовчанки.

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в коллекторе в Ростове
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Прощание с педагогом состоялось 30 апреля на Северном кладбище, уточняет Donday.

Ранее ученики погибшей приносили цветы к месту ее гибели.

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