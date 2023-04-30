Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Правоохранительные органы в Ростове задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю супругу, подозреваемых в убийстве своей 8-месячной дочери. Следователи подали ходатайство в суд о заключении пары под стражу.
По предварительной версии следствия, убийство супруги совершили 28 апреля. Они нанесли дочке телесные повреждения, повлекшие ее гибели. Чтобы скрыть факт преступления, останки девочки они спрятали в морозилку.
После этого мать позвонила в полицию и сообщила, что ребенка якобы украли неизвестные. Однако прибывшая на место полиция нашла дома у супругов останки младенца и другие доказательства их вины.
СМИ уточняют, что оба родителя находились в неадекватном состоянии. Отец малышки был под воздействием алкоголя или наркотиков и даже не смог дать показания следователям.