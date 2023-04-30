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Полиция задержала родителей, жестоко убивших восьмимесячную дочь в Ростове

30 апреля 2023, 08:48
Фото: 1MI
В Ростове задержаны родители, подозреваемые в убийстве новорожденной дочери
Подозреваемые в убийстве собственной 8-месячной дочери родители задержаны в Ростове, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Правоохранительные органы в Ростове задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю супругу, подозреваемых в убийстве своей 8-месячной дочери. Следователи подали ходатайство в суд о заключении пары под стражу.

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По предварительной версии следствия, убийство супруги совершили 28 апреля. Они нанесли дочке телесные повреждения, повлекшие ее гибели. Чтобы скрыть факт преступления, останки девочки они спрятали в морозилку.

После этого мать позвонила в полицию и сообщила, что ребенка якобы украли неизвестные. Однако прибывшая на место полиция нашла дома у супругов останки младенца и другие доказательства их вины.

СМИ уточняют, что оба родителя находились в неадекватном состоянии. Отец малышки был под воздействием алкоголя или наркотиков и даже не смог дать показания следователям.

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#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Происшествие#Убийство ребенка в Ростове#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
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