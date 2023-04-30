Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Ростовские следователи продолжают расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки обнаружили в морозильной камере. Подозреваемыми в расправе проходят 33-летний отец и 23-летняя мать ребенка.
По предварительной версии, девочка погибла, когда отец попытался ударить жену, однако промахнулся. Для малышки удар оказался смертельным. Чтобы скрыть преступление родители, воспользовались ножами, а затем останки тела девочки отправили в морозилку, уточняет Don Mash.
После этого мама младенца позвонила в полицию и заявила, что ее дочь якобы украли неизвестные. Однако прибывшие на место правоохранители быстро нашли останки девочки и другие доказательства вины супругов.