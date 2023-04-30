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«Промахнулся»: стало известно, почему родители убили новорожденную дочь в Ростове

30 апреля 2023, 12:21
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Стала известна причина убийства 8-месячной девочки родителями в Ростове

Конфликт между родителями стал причиной убийства их 8-месячной дочери в Ростове

Новорожденная девочка погибла в результате опрометчивого удара отца, Telegram-каналы публикуют новые подробности жуткой расправы в Ростове.

Ростовские следователи продолжают расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки обнаружили в морозильной камере. Подозреваемыми в расправе проходят 33-летний отец и 23-летняя мать ребенка.

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По предварительной версии, девочка погибла, когда отец попытался ударить жену, однако промахнулся. Для малышки удар оказался смертельным. Чтобы скрыть преступление родители, воспользовались ножами, а затем останки тела девочки отправили в морозилку, уточняет Don Mash.

После этого мама младенца позвонила в полицию и заявила, что ее дочь якобы украли неизвестные. Однако прибывшие на место правоохранители быстро нашли останки девочки и другие доказательства вины супругов.

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