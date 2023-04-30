Формат же «Кто хочет стать миллионером?» после ухода Диброва изменили. Теперь в шоу, помимо знаменитостей, могут участвовать обычные зрители. Сама Караулова назвала Диброва «строгим» ведущим и заявила, что в силу характера будет вести передачу по-другому.

