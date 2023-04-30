Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На днях после долгого отсутствия на Первом канале вышел новый сезон шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако место ведущего на этот раз досталось не Дмитрию Диброву, а певице Юлианне Карауловой.
Сам именитый ростовчанин поспешил заверить поклонников, что не разрывает отношения с телевидением. Дибров рассказал ТАСС, что разрабатывает с руководством Первого канала новые проекты. Также сейчас журналист ведет на ТВ подкаст «Антропология».
Формат же «Кто хочет стать миллионером?» после ухода Диброва изменили. Теперь в шоу, помимо знаменитостей, могут участвовать обычные зрители. Сама Караулова назвала Диброва «строгим» ведущим и заявила, что в силу характера будет вести передачу по-другому.