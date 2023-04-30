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Ростовчанин Дибров заявил, чем займется после ухода из «Кто хочет стать миллионером?»

30 апреля 2023, 10:53
Фото: Социальные сети Полины Дибровой
Дмитрий Дибров с супругой Полиной
Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?», телеведущий рассказал журналистам, чем планирует заняться после увольнения.

На днях после долгого отсутствия на Первом канале вышел новый сезон шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако место ведущего на этот раз досталось не Дмитрию Диброву, а певице Юлианне Карауловой.

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Сам именитый ростовчанин поспешил заверить поклонников, что не разрывает отношения с телевидением. Дибров рассказал ТАСС, что разрабатывает с руководством Первого канала новые проекты. Также сейчас журналист ведет на ТВ подкаст «Антропология».

Формат же «Кто хочет стать миллионером?» после ухода Диброва изменили. Теперь в шоу, помимо знаменитостей, могут участвовать обычные зрители. Сама Караулова назвала Диброва «строгим» ведущим и заявила, что в силу характера будет вести передачу по-другому.

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